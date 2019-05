Z Wisły wyłowiono ciało zaginionego Pawła. Potwierdziły to badania DNA

Bliscy Pawła S. potwierdzili, że ciało wyłowione pod koniec kwietnia z Wisły to poszukiwany przez nich i policję mężczyzna. Zwłoki były w stanie dużego rozkładu, dlatego potrzebne były badania DNA. 27-latek zaginął na początku marca w Krakowie.

"Zamiast serca mam ziejącą dziurę, czuję, jakbym rozpadła się na miliard kawałków, a żal i pustka to przy tym nic nie znaczące słowa. Proszę was o jedno, dbajcie o siebie nawzajem. Niech ta sytuacja będzie dla wszystkich nas przestrogą, że życie ma się jedno, a ono jest bardzo kruche. Każdemu z Was również życzę spotkać na swojej drodze taką miłość, jaką mieliśmy z Pawciem, życzę wam kogoś, kto was będzie kochał, wspierał i szanował bezgranicznie" - napisała. Podziękowała też wszystkim, którzy brali udział w poszukiwaniach mężczyzny.