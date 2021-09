Z Warszawy na 80 rynków świata. Servier zapowiada kolejne inwestycje w Polsce

Inwestycja w jakość

Polski rynek farmaceutyczny jest szóstym co do wielkości rynkiem w Europie i największym w regionie Europy Środkowej. Jest też rynkiem priorytetowym dla Grupy Servier od lat. Fabryka Anpharm dziś to jeden z szesnastu i zarazem piąty pod względem wielkości zakład produkcyjny firmy na świecie.