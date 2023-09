Z mieszkania dobiegały krzyki dzieci. Bulwersujące zachowanie matki

Chojnice. Matka bała się wrócić do domu

Dzielnicowy dotarł do matki chłopców następnego dnia. 28-latka przyznała, że opuściła dom w piątek około godziny 16 i udała się na piwo do znajomego, u którego zasnęła. Obudziła się około godziny 3 w nocy i dowiedziała się od koleżanki, że jej dzieci zostały zabrane przez służby. W obawie przed konsekwencjami, bała się wrócić do mieszkania.