Z Krynicy do Karpacza. Jak turystyczna stolica Dolnego Śląska awansowała na polskie Davos

– Nasze miasto już wcześniej kooperowało z Instytutem Studiów Wschodnich, organizowało bowiem Forum Przemysłowe. Co prawda, to nieco mniej liczne wydarzenie niż Forum Ekonomiczne, ale dzięki temu nasz samorząd dał się poznać jako dobry realizator dużych wydarzeń. Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym w Krynicy, wiem, jak to wszystko funkcjonuje i nie mam żadnych obaw jako gospodarz – podkreśla burmistrz Karpacza z rozmowie z Wirtualną Polską.