Wzywa Polaków. Pawłowicz z mocnym apelem

Fakt odnotowania odmowy pobrania karty do głosowania w referendum jest o tyle ważny, że w jego przypadku o tym, czy wynik plebiscytu jest wiążący, decyduje frekwencja. W przypadku referendum udział w głosowaniu oznacza samo pobranie karty - niezależnie od tego, czy trafi ona do urny pusta, czy wypełniona. Osoby, które nie chcą wziąć udziału w referendum, powinny więc zadbać, by komisja podczas wydawania kart odnotowała fakt odmowy pobrania karty do głosowania w referendum.