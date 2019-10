Wznowiono śledztwo ws. śmierci czechosłowackiego ministra Jana Masaryka

Czeski Urząd Dokumentacji i Badania Zbrodni Komunistycznych (UDV) wznowił śledztwo ws. śmierci ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji Jana Masaryka z 1948 r. Oficjalną przyczyną śmierci polityka było samobójstwo.

Wątpliwości dotyczą opisu położenia zwłok po upadku z okna. Śledztwo wznowiono z powodu nagrania, w którym inspektor służby kryminalnej Vilibald Hofmann inaczej opisuje ułożenie ciała polityka niż na fotografiach dołączonych do akt śledztwa. Na nagraniu jest również mowa o liście, który Jan Masaryk miał napisać do Józefa Stalina. Według Hofmanna list ten był krótszy, niż później podawano, i nie było w nim nic, co sugerowałoby chęć popełnienia samobójstwa.