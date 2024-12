Wzmożone kontrole policji na drogach. Wiadomo, od kiedy

Komisarz Rzeczkowski zaapelował do kierowców o ostrożność i rozwagę, podkreślając, by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. - Pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego, ile kilometrów mamy do pokonania - powiedział.

Dodał, że optymalna temperatura w aucie podczas podróży to 20-22 st. C. Krupiński przypomniał, że niedostosowanie prędkości do warunków jazdy było w ubiegłym roku przyczyną 22 proc. wypadków drogowych. - Ważne, aby nic i nikt nie rozpraszał kierowcy - na jeden kilometr trasy musi on podjąć od 8 do 12 decyzji, mając na to ułamki sekund - powiedział.