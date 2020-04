Wyzwiska, awantury, wypraszanie klientów. Kierowniczka sklepu opisuje pierwszy dzień z obowiązkami maseczkami

- W dużym mieście być może przechodnie mają więcej respektu do zagrożenia. U nas większość klientów wchodziło dziś do sklepu bez maseczki. Na zwrócenie uwagi reagowali krzykiem i złością usłyszałam najgorsze obelgi - skarży się kierownik sklepu popularnej sieci handlowej. - Nie jesteśmy policjantami, choć najchętniej wlepiałabym jeden mandat z drugim. Koszmar. Musiałam wypraszać tych ludzi ze sklepu. Nawet łap nie chcą dezynfekować - dodaje.

Skąd ta stanowcza reakcja? - Pracujemy w wielkim stresie, bo już jeden sprzedawca został skierowany na dwutygodniową kwarantannę. Sklep odwiedziły dwie osoby zakażone koronawirusem, które nie poddały się kwarantannie i były poszukiwane przez inspekcję sanitarną - tłumaczy pani Alicja. Według jej obserwacji na dziesięciu klientów siedmiu wchodzi do sklepu bez zasłoniętej twarzy, a co piąty opiera się przed dezynfekowaniem rąk. Chciała napiętnować niechlujów przez wywieszenie ich zdjęć na drzwiach. Nie zgodzili się szefowie sieci handlowej.

Maseczki na koronowirusa. Trzeba się przyzwyczaić

- Nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej będzie trwał, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka - poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Policja zapowiedziała, że na razie za brak ochrony twarzy będzie reagować upominaniem przechodniów. Później będą jednak stosowane mandaty do 500 zł a w przypadku rażących naruszeń kary administracyjne, nakładane przez sanepid (od 5 do 30 tys. zł).

Burza o maseczki. "Nie chcę, nie mogę"

Przeciwko powszechnemu obowiązkowi stosowania ochrony twarzy zaprotestowała część matek małych dzieci. - "Jak rząd wyobraża sobie, żeby dziecko, które ma 2 lata, nosiło maseczkę ? Dzieci ściągają czapki z głowy, bo im przeszkadzają, a co dopiero maseczkę, czy kawałek materiału, który jest na twarzy" - pisze do WP Agnieszka.

Problemy zgłaszają osoby chore na alergie, astmatycy, pacjenci z problemami laryngologicznymi. - "Miałem złamaną przegrodę nosową, którą źle mi złożono. Nie stanowiło to dużego problemu, gdy nie trzeba było nosić niczego na twarzy, teraz eliminuje mnie to z życia! Minister Szumowski jeszcze 3 tygodnie temu twierdził, że maski dla osób zdrowych są zbędne, profesor Gut to samo. A tak nawiasem to skąd wziąć te maski? Od spekulantów po złodziejskich, wielokrotnie zawyżonych cenach? - oburza się Janusz.