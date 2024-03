Wyświetlili napisy na Kancelarii Premiera. "600 mld zł"

"Komisja Europejska przyjęła dziś dwa akty prawne, które utorują Polsce drogę do uzyskania dostępu do 137 mld euro z funduszy UE. Akty te odnoszą się do przyjętych przez Polskę reform w zakresie praworządności oraz niedawnych i natychmiastowych kroków podjętych w celu osiągnięcia kamieni milowych na drodze do wzmocnienia niezależności sądownictwa" - poinformowała w czwartek Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie.