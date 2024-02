Wystawa Mateusza Kołka Stany splątane w Muzeum Manggha

Stany splątane to próba przedstawienia, jak może wyglądać podróż do wnętrza głowy artysty. Twórczość Mateusza Kołka to bardzo oryginalne splątane Multiwersum. Miejsce, w którym przeplatają się Japonia, Hongkong i Polska; manga, anime, komiks europejski i sztuka gotycka. Z tego zbioru, wydawałoby się, zupełnie nieprzystających do siebie elementów powstaje niezwykły świat wyobraźni, w którym chce się zostać na dłużej. Świat, który chce się eksplorować i którego chce się doświadczać. Odnajdywać powtarzające się elementy i szukać powiązań pomiędzy kolejnymi grafikami.