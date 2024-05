Tragiczny lot z Londynu. Pilot: wystarczy ułamek sekundy, żeby zginąć

Jedna osoba nie żyje, a ponad 70 zostało rannych. To skutek silnych turbulencji podczas lotu z Londynu do Singapuru. - To może skręcić kark w ułamku sekundy lub spowodować liczne złamania i ciężkie urazy - komentuje pilot Artur Kielak w rozmowie z Wirtualną Polską.