Wyścig o podbój kosmosu trwa. Rosjanie budują... hotel kosmiczny

Apetyt Rosjan na podbój kosmosu nie jest niczym nowym. Okazuje się jednak, że wyścig w podbijaniu przestrzeni wokół globu ziemskiego wzięli sobie bardzo do serca. Do 2021 roku Federacja Rosyjska zamierza zbudować luksusowy hotel, który będzie krążył po orbicie Ziemi.

Hotel ma być specjalnie przystosowanym modułem załogowym, który będzie podłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Za jego produkcję odpowiedzialna jest rosyjska RKK Energia.

Projekt dedykowany jest dla zamożnych turystów z całego świata, dla których zwiedzanie naszej planety jest "passe".

Goście kosmicznego hotelu będą mieli do dyspozycji luksusowe apartamenty, w których oprócz łazienki, sal do fitnessu i dostępu do internetu, zamontowane będą specjalne panoramiczne okna, które pozwolą napawać się widokiem, o ironio, nie z tej ziemi. Oprócz tego goście będą mieli nawet możliwość wyjścia na spacer kosmiczny.