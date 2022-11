Wyroki śmierci w Rijadzie. Masowe egzekucje

Międzynarodowe organizacje praw człowieka alarmują o fali egzekucji w Arabii Saudyjskiej, z których większość to ścięcie głowy mieczem. Kraj po dwuletniej przerwie przystąpił do wykonania zaległych wyroków sądowych. Łączna liczba osób straconych w tym roku wzrosła do co najmniej 132. W ostatnich dziesięciu dniach życie traciła więcej niż jedna osoba dziennie.