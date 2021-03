Wyrok TSUE. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" reaguje

"Kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów SN, mogą naruszać prawo UE" - orzekł we wtorek TSUE w Luksemburgu .

Wyrok TSUE ws. nowelizacji KRS. "Nie udały się zagrywki rządu polskiego"

Na konferencji prasowej po wydaniu orzeczenia obecny był również adw. Michał Gajdus, który zwrócił uwagę, że wyrok podkreśla, iż "KRS to nie jest organ niezależny". - Nie udały się zagrywki rządu polskiego o przekonaniu Trybunału, że jest to wyłącznie sprawa wewnętrzna - powiedział.

- Smutne jest to, co robią polskie władze i jak traktują sądy i wymiar sprawiedliwości (…) Rząd nie może uzależnić od siebie KRS i sędziów - to powiedział TSUE - wyjaśniał dalej Michał Gajdus.

Z kolei mec. Marcjanna Dębska wyraźnie zaznaczyła, że TSUE "w swoim orzeczeniu odnosi się nie tylko do przepisów, ale też do sytuacji politycznej". - Oznacza to, że TSUE widzi, co się dzieje w Polsce, stwierdza wprost, że te działania były celowo wprowadzane, żeby uniemożliwić transparentny konkurs do Sądu Najwyższego - mówiła na konferencji prasowej mec. Marcjanna Dębska.