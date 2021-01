Wyrok TK ws. aborcji. Politycy obozu władzy komentują. "Chore dzieci też mają prawo do życia"

Do decyzji Trybunału wstrzemięźliwie odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. - My się musimy z tym dokumentem, obszernym, zapoznać i dokonać bardzo rzetelnej, wnikliwej i poważnej analizy - zapowiedziała w TVP Info. Oświadczyła jednocześnie, że po analizie partia Jarosława Kaczyńskiego przedstawi swoje stanowisko.

Rzeczniczka PiS krytycznie oceniła natomiast odbywające się od wielu tygodni (i w środowy wieczór) protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Stwierdziła, że uczestnicy demonstracji padli ofiarą manipulacji, ponieważ "podawano kłamstwa i dezinformacje", a "organizatorom chodziło o to, by prowadzić swoją cyniczną, brutalną walkę polityczną z rządem".

- To jest jedyny pomysł opozycji, jedyny pomysł PO, która nie ma żadnego pomysłu, nie ma programu. To pokazuje nie tylko nikczemność tych działań, bo, przypominam, takie wyprowadzanie ludzi na ulicę stanowi dla nich zagrożenie i dla tych, z którymi oni się będą później kontaktować - podkreśliła Anita Czerwińska z PiS.

Uzasadnienie wyroku TK. Socha: "Nie ma delegalizacji aborcji w Polsce"

- Nie można podchodzić kompromisowo do kwestii życia i dyskryminować dzieci ze względu na stan zdrowia. Chore dzieci też mają prawo do życia - stwierdziła w "Gościu Wydarzeń" Polsat News pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.

Argumentując swoje zdanie Barbara Socha powołała się na zapisy znajdujące się polskiej Konstytucji. Podkreśliła, że nakazuje ona chronić życie ludzkie "na każdym etapie jego rozwoju". - To, co uchylił wyrok Trybunału, to przesłanka tzw. eugeniczna, która mówi o tym, że dzieci m.in. z podejrzeniem zespołu Downa mogą być pozbawiane życia. Ta przesłanka została uchylona, bo to wynika z konstytucji - dodała.