"Wyraźna linia frontu". Niemiecki dziennik o sporze Wałęsa-Kaczyński

"30 lat temu w Polsce rozpoczął się zwycięski pochód pokojowych rewolucji w Europie Wschodniej. Dziś w polskiej polityce panuje język nienawiści. Jak do tego doszło?" - zastanawia się publicysta "Berliner Zeitung". Zwraca uwagę na konflikt między zwolennikami Lecha Wałęsy a Jarosława Kaczyńskiego.

"Przy Okrągłym Stole w Warszawie spotkali się przedstawiciele komunistycznego reżymu i kierownictwa Solidarności skupionego wokół Wałęsy. Dwa miesiące później obie strony wynegocjowały model podzielenia się władzą. 4 czerwca w Polsce odbyły się pierwsze od czasów międzywojennych demokratyczne wybory, chociaż początkowo tylko połowa posłów wyłaniana była w sposób wolny. We wrześniu premier Tadeusz Mazowiecki przejął rząd. W 1990 roku Wałęsa zastąpił na stanowisku prezydenta Polski komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego. Tym samym dokonał się zwrot" - pisze niemiecki publicysta.

Spór o Okrągły Stół

Pomimo tego, w Polsce "prawdziwa pamięć" o czasach przełomu stanowi do dziś "centralny element politycznego sporu". Co więcej, wraz z upływem czasu oba skłócone obozy stają się coraz bardziej zwaśnione. "Od dawna już nie mówi się o historycznym sporze, lecz o polsko-polskiej wojnie" - pisze publicysta.

To "kontrowersyjna metafora", która całkiem niedawno zyskała "tragiczne potwierdzenie", gdy w Gdańsku psychicznie niezrównoważony człowiek zasztyletował prezydenta miasta Pawła Adamowicza. "Wielu obserwatorów obarcza odpowiedzialnością za ten czyn pełne nienawiści debaty w kraju" - czytamy w "Berliner Zeitung".

Po drugiej stronie gromadzą się ci, którzy mówią o zdradzie i zgniłych kompromisach, które doprowadziły do powstania chorego politycznego systemu. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy jest Jarosław Kaczyński - wyjaśnia autor.

Kroekel tłumaczy, że Kaczyński jest do dziś głęboko przekonany, że Okrągły Stół uniemożliwił rozbicie komunizmu w Polsce. Zgodnie z jego sposobem myślenia, "koniunkturaliści i czerwoni dyrektorzy obsadzili kluczowe miejsca władzy w polityce i gospodarce, wzbogacając się na byłym majątku narodowym".

Pierwsza porażka Kaczyńskiego

Ten projekt podzielił naród - podkreśla Kroekel. Rok po wejściu do UE, większość Polaków wolała zwrócić się ku przyszłości. Kaczyński stracił władzę w 2007 roku.

Nienawiść żyje

"Zatruta atmosfera pozostała, a nienawiść znów doszła do głosu" - pisze autor. Wodą na młyn dla Kaczyńskiego były jego zdaniem dokumenty z archiwów, które "podbudowały jego teorię, że we wczesnych latach 70. Wałęsa jako TW Bolek współpracował ze służbami (w oryginale 'ze Stasi')". Bohater Solidarności zaprzeczał, by następnie przyznać, że w więzieniu podpisał "jakiś świstek".