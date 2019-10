Wypadek w Warszawie. Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Ofiara ma ciężkie obrażenia

Artur Zawisza spowodował wypadek drogowy. Nie miał prawa jazdy. Potrącił kobietę, która może już nigdy nie wrócić do zdrowia.

Polityk upierał się po wypadku, że to "kolizja jak każda". "To wydarzenie drogowe jakich setki. Bardzo mi przykro, że brałem w nim udział. Obyło się bez żadnych nadzwyczajnych okoliczności. Nie sposób rozstrzygnąć, kto zawinił" - upiera się Artur Zawisza.

- Wczorajsze zderzenie Artura Zawiszy z rowerzystką nie było "kolizją drogową, jakich setki" [tak stwierdził sam Zawisza - przyp. red.]. Pani Aneta ma złamany bark, zmiażdżone kolano, za kilka dni czeka ją skomplikowana operacja i zapewne nigdy nie wróci do dawnej sprawności. To był groźny wypadek - poinformował na Twitterze dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek.

- Kobieta kierująca rowerem została potrącona przez kierującego mercedesem. Mężczyzna skręcał z ulicy Beethovena w Sobieskiego. Wtedy doszło do potrącenia. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - przekazała po zdarzeniu Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

"Nade wszystko przeprosiłem panią Anetę i jeszcze będę osobiście przepraszał. W tej chwili to mogę uczynić w stosunku do niej, bo przecież w dniu zdarzenia drogowego niewiele więcej. Mam nadzieję na jej powrót do zdrowia i dobrego samopoczucia. Stało się, co się stało" - napisał Zawisza na swoim profilu na FB.