Wypadek na A2 pod Zgierzem. Cudem nikt nie zginął

Do poważnego wypadku doszło w nocy z wtorku na środę na autostradzie A2 pod Zgierzem. Samochód ciężarowy wjechał w stojącego na poboczu tira. Jeden z kierowców był zakleszczony w kabinie.

Samochód ciężarowy uderzył w tira z taką siłą, że jego kabina została totalnie zmiażdżona. Kierowca został uwięziony. Musieli wyciągać go strażacy. Mężczyzna trafił do szpitala. To cud, że przeżył.