Wypadek koło Białego Boru. 8 osób trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w niedzielę rano na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Szczecinkiem a Białym Borem. W stojące w zatoczce autobusowej auto uderzył inny samochód.



8 osób trafiło do szpitalu. Dwie z największymi obrażeniami przetransportowano do Koszalina, a pozostałe osoby do Szczecinka.