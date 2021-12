Wypadek karetki w Płocku. Są ranni

Rondo Wojska Polskiego w Płocku (nazywane przez miejscowych rondem "Dzwon") to miejsce, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 60 i 62. Jest to jedna z najczęściej uczęszczanych tras tranzytowych przez miasto prowadząca w kierunku Warszawy i Ciechanowa, a także na Most Solidarności przez Wisłę i dalej w kierunku Łodzi i Włocławka.