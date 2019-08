Wypadek. Dzieci wracały z kolonii. Czwórka trafiła do szpitala

Do zderzenia czterech pojazdów doszło w sobotę w miejscowości Lubno koło Wałcza (woj. zachodniopomorskie). W wypadku brały udział m.in. autokar i bus, którymi podróżowało w sumie 67 dzieci.

Czworo dzieci z ogólnymi potłuczeniami trafiło do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 10 - na odcinku Mirosławiec - Wałcz.