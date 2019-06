Wypadek autokaru z dziećmi koło Radomia. Są ranni

Autokar z dziećmi w wieku od 12 do 14 lat zderzył się w Parznicach (woj. mazowieckie) z autem osobowym. Autobus wylądował w rowie. Kilka osób odniosło obrażenia.

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 10 na drodze wojewódzkiej nr 733. Autokarem jechała wycieczka szkolna. Dwoje dzieci w wieku 10-12 lat oraz kierowca osobowej skody trafili do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu.