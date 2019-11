Wypadek autokaru na Słowacji. Wśród ofiar są dzieci

Tragedia na przedmieściach Nitry w zachodniej Słowacji. Na lokalnej drodze ciężarówka zderzyła się z autobusem przewożącym uczniów. Zginęło 12 osób, w tym czworo dzieci. 15 jest rannych. Piątek ma być ogłoszony dniem żałoby narodowej.

Do wypadku doszło w miejscowości Nitrianske Hrnčiarovce . To przedmieścia Nitry, około 50 kilometrów od stolicy kraju, Bratysławy.

Do 15:30 trwała akcja ratunkowa. Kilkanaście osób było zakleszczonych we wraku autokaru. Według słowackich mediów, pojazd był pełny pasażerów - to przewoźnik obsługujący przejazdy szkolne. Na miejscu pracowały zespoły ratownictwa medycznego, a najciężej ranni byli transportowani helikopterami do szpitali w Nitrze i Bratysławie.