Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Sondaż exit poll. "To mogą być jedne z trudniejszych wyborów"

Dyrektor IPSOS Paweł Predko pytany o to, czy denerwuje się przed ogłoszeniem sondażowych wyników wyborów prezydenckich, mówił, że "To mogą być jedne z trudniejszych wyborów, w jakich prowadziliśmy sondaż exit poll. Nasz stres nie wynika z braku zaufania do narzędzi, jakimi się posługujemy, ale z tego, że wynik, jaki podamy w niedzielę o 21.00, może być niekonkluzywny. Wyjdzie nam np. 50,5 proc. głosów na Rafała Trzaskowskiego i 49,5 proc. na Andrzeja Dudę (lub odwrotnie) i odbiór medialny będzie od razu taki, że wygrał ten lub tamten".