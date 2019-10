Wyniki wyborów parlamentarnych. Do SN spływają skargi

Kandydat z Chełma złożył protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Twierdzi, że głosy oddane na niego zniknęły. Sprawdziliśmy w SN, czy ktoś jeszcze złożył skargę w sprawie wyborów.

Do wtorku można złożyć protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Wyborcy mają na to siedem dni od ogłoszenia wyników przez PKW. Z tego prawa skorzystał Piotr Zygarski, który kandydował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Chełmie. Okazuje się, że nie tylko on.