Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. OBWE krytykuje stronniczość TVP i homofobię Kaczyńskiego

Wybory w Polsce były sprawnie przeprowadzone, ale naznaczone "znaczącymi problemami" - podsumował szef obserwacyjnej misji OBWE Jan Petersen. Wśród największych problemów wymienił wykorzystanie środków publicznych, stronniczość mediów publicznych oraz "nacjonalistyczną i homofobiczną" retorykę w kampanii.

Po ponad miesiącu obserwacji kampanii wyborczej i głosowania, obserwatorzy OBWE opublikowali w poniedziałek wstępną ocenę polskich wyborów parlamentarnych. To ocena w dużej mierze krytyczna. Podczas konferencji prasowej podsumowującej raport, najwięcej uwag budziło wykorzystanie przez rząd PiS publicznych środków do partyjnej kampanii wyborczej.

- Urzędnicy państwowi wysokiej rangi wykorzystywali publicznie finansowane wydarzenia do kampanijnej agitacji. Dominacja partii rządzącej dodatkowo zwiększyła jej przewagę - powiedział szef misji, ambasador Jan Petersen. Stwierdził on, że m.in. przez te okoliczności, granice między tym, co państwowe i tym, co partyjne zostały zatarte.