Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 (exit poll). Prezydent Andrzej Duda: dziękuję wszystkim moim rodakom

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019 wskazują, że zwycięzcą został PiS. Zdobył 43,6 proc. głosów według sondażu exit poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu. 27,4 proc. głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, 11,9 proc. - Lewica. Są już pierwsze komentarze.

"Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali głosy zarówno na mnie, jak i na listę PiS. Niezależnie od ostatecznych wyników, to zobowiązanie do ciężkiej pracy przez kolejne lata!" - dziękuje na swoim profilu na Twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

"Ten wynik oczywiście może się jeszcze zmienić, ale z CAŁEGO SERCA dziękuję!!! Dziękuję szczególnie Wam, WoJOWnicy!!! Wam, Świadomi Wyborcy, którzy jak nikt wiedzą, że bez zmian ustrojowych brnąć będziemy w dyktaturę, że bez nadania Obywatelom praw do kontroli nad władzą zawsze będziemy jej podwładnymi a nie pracodawcami. Dziękuję przede wszystkim za zaufanie! Tyle chciałbym jeszcze powiedzieć ale to może jutro, jak już będziemy znać dokładne wyniki. Jedno pewne - bez Was mnie nie ma, więc dzięki, że jesteście!!!" - napisał na swoim profilu na Facebooku Paweł Kukiz.

"Nawet niewielkie ruchy sondaż - wyniki mogą mocno jeszcze zmienić sejmową rzeczywistość. Na tę chwilę wygląda to na największy tryumf w historii wyborów parlamentarnych. Ale podział PiS, Konfederacja vs KO, PSL, SLD - równiutkie 50/50" - ocenił wyniki sondażu exit poll Konrad Piasecki.

"Jeśli wyniki exitów się potwierdzą, (a imho PiS-owi w realu wzrośnie), to pamiętając o nastrojach w regionach PO, \można sparafrazować Szczepkowską: '13 października skończył się Grzegorz Schetyna.' Mezalians z przystawkami dał PO tylko ok +3 w porównaniu do 2015" - pisze na swoim profilu na Twitterze Wojciech Wybranowski z "Do Rzeczy".