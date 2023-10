Wyniki wyborów do Senatu. Wyraźna przewaga jednej strony

W wyborach do Senatu do tej pory zliczono głosy z 98,8 proc. obwodów. W skali kraju PiS dostało 35,09 proc. głosów. Ale to kandydaci zgłoszeni przez opozycyjny Pakt senacki zdobędą przeważającą większość w nowym Senacie. Na ten moment opozycja jest już pewna 64 mandaty. Ważą się jeszcze losy mandatu w okręgu nr 38, gdzie rywalizuje Waldemar Pawlak (Trzecia Droga) z Markiem Martynowskim (PiS). Na ten moment PiS może liczyć na 35 mandatów.