Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Ważą się losy Konfederacji

Drugi sondaż late poll po wyborach do Parlamentu Europejskiego zmienił podział mandatów. Konfederacja traci jednego europosła na rzecz PiS. Nie wiadomo, czy nie straci kolejnych dwóch, bo cząstkowe wyniki PKW dają jej miejsce poniżej progu wyborczego.

Pierwsze wyniki wyborów do Europarlamentu dawały Konfederacji 6,1 proc. poparcia. Przy takim rozstrzygnięciu sojusz Korwin-Mikkego, Brauna, Liroya i Narodowców wprowadziłby do Parlamentu Europejskiego trzech europosłów. Taki sam wynik utrzymał się po sondażu late poll z godz . 24.

Przełomowe okazały się wyniki wyborów do Europarlamentu z godz. 2.00. Drugi sondaż late poll daje Konfederacji wynik 5,1 proc. To rezultat na granicy progu wyborczego. To oznaczałoby utratę jednego mandatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miejsca w PE byliby w takiej sytuacji pewni Janusz Korwin-Mikke i Jacek Wilk.