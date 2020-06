Wyniki wyborów 2020. Większa mobilizacja w II turze? "Rewolucji nie będzie"

- Już w tej chwili należy podziękować milionom wyborców, którzy mimo pandemii, powodzi, upałów udali się do lokali wyborczych bądź oddali głos korespondencyjnie - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Przed Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim II tura wyborów. Co wydarzy się 12 lipca? Czy dojdzie do jeszcze większej mobilizacji i do urn pójdą też ci, którzy nie zdecydowali się głosować w pierwszej turze?