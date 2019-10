Wyniki wyborów 2019. Już szykuje się pierwszy strajk. Kobiety gotowe

Polki łapią za parasole. Wielu z nich nie podoba się wynik wyborów parlamentarnych 2019. Obawiają się, że teraz PiS może zaostrzyć ustawę aborcyjną. - My, jeśli będzie trzeba, zorganizujemy się bardzo szybko – mówi Wirtualnej Polsce Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W mediach społecznościowych Polki zgłaszają gotowość do "czarnego protestu".

- Nie byłabym taka pewna co do tego, co będzie się działo. Możliwa jest dalsza realizacja scenariusza węgierskiego - okres uspokojenia, w którym PiS będzie mniej łamał prawa człowieka, a więcej kradł. Możliwa też jest szybka konfrontacja, na którą oczywiście jesteśmy gotowe - dla nas niewiele się zmienia, nadal możemy polegać głównie na sobie, na oddolnym organizowaniu się, nie na telewizyjnej opozycji, której w przeciwieństwie do nas nie dotknęły i nie dotkną, poza niewielkimi wyjątkami, większe szykany – mówi Marta Lempart, inicjatorka m.in. czarnych protestów.