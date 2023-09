Wyniki prawyborów w Wieruszowie. Zaskakujący zwycięzca

Zaskoczeniem jest to, że prawybory wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 34,08 proc. głosów. Niespodziewanie, w przeciwieństwie do wszystkich sondaży Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce i dostało 32,32 proc. głosów. Gdyby to Wieruszów decydował o wynikach w całym kraju, w nowym Sejmie byłaby jeszcze Trzecia Droga (11,94 proc.), Konfederacja (6,64 proc.) i Lewica (6,35 proc.). Pozostałe komitety nie przekroczyły progu 5 procent.