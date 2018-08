Wyniki Lotto 16.08 – losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa

Czwartkowe wyniki Lotto nie przyniosły wysokich wygranych. Główna nagroda padła jedynie w losowaniu Mini Lotto.

Wyniki Lotto 16.08: 10, 20, 25, 31, 38, 44

Wyniki Lotto Plus 16.08: 11, 19, 22, 29, 41, 48

Wyniki Lotto Plus również nie wyłoniły nowego milionera. 3, 5 tys. zł to najwyższa wygrana czwartkowego losowania w tym zakładzie.

Wyniki Multi Multi 16.08:

Godzina 14:00: 2, 11, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 54, 55, 67, 70, 78 Plus 38

Godzina 21:40: 9, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 33, 44, 54, 58, 62, 66, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78 Plus 78

Najwyższą wygraną tego dnia w zakładach Multi Multi była kwota 10 tys. zł. Szczęśliwy zwycięzca wybrał 8/9 wylosowanych liczb oraz wskazał wylosowaną liczbę plus.