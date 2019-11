WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wyniki Lotto 14.11. Kumulacja rozbita. Sprawdź, czy wygrałeś Wyniki Lotto 14.11 uszczęśliwiły jednego z graczy. Jego nagroda może przyprawić o zawrót głowy. Czy uczestnikom innych losowań Lotto również dopisało szczęście? Sprawdzamy. Wyniki Lotto poznajemy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. Wyniki Lotto 14.11: 35, 20, 22, 9, 45, 4 10 512 427 zł. Tyle wyniosła główna wygrana w czwartkowym losowaniu Lotto. Szczęśliwy zwycięzca wytypował poprawnie wszystkie wylosowane liczby. Kumulacja w sobotnim losowaniu Lotto spadnie do gwarantowanych 2 mln zł. Wyniki Lotto Plus 14.11: 5, 44, 15, 17, 27, 11 Wyniki losowania Lotto Plus nie uszczęśliwiły żadnego z graczy. Na główną wygraną uczestnicy tego losowania czekają od 3 października. Wyniki Lotto 14.11 - Multi Multi Plus: Godzina 14:00: 3, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 29, 30, 31, 47, 49, 50, 51, 54, 57, 62, 64, 67 Plus 31 Godzina 21:40: 66, 22, 40, 37, 26, 32, 6, 18, 10, 20, 44, 75, 45, 23, 11, 74, 12, 68, 15, Plus 19 10 tys. zł - tyle zgarną jeden z uczestników wieczornego losowania Multi Multi. Była to najwyższa wygrana tych zakładów w czwartek. Wyniki Lotto 14.11 - Ekstra Pensja: 28, 35, 18, 26, 29 + 3 Na najwyższą wygraną przynajmniej do piątku będą musieli poczekać uczestnicy losowania Ekstra Pensja. W czwartek jeden z graczy właściwie wskazał 5 wylosowanych liczb, dzięki czemu wzbogacił się o 25 tys. zł. Wyniki Lotto 14.11 - Ekstra Premia: Godzina 21:40: 5, 11, 21, 10, 25 + 1 O braku szczęścia mogą mówić również gracze Ekstra Premii. W czwartek najwyższa wygrana wyniosła 100 zł. Kolejna szansa na zdobycie głównej nagrody nadarzy się już w piątek wieczorem. Wyniki Lotto 14.11 - Kaskada: Godzina 14:00: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23 Godzina 21:40: 18, 4, 6, 9, 3, 24, 23, 11, 14, 7, 2, 21 W czwartek żadnemu z graczy nie udało się zgarnąć najwyższej wygranej w losowaniach Kaskada. Najwyższe wygrane tego dnia wynosiły tysiąc złotych. Wyniki Lotto 14.11 - Mini Lotto: Godzina 21:40: 1, 15, 40, 20, 7 Kolejne losowanie bez głównej wygranej w Mini Lotto. W czwartek 201 graczy właściwie wskazało 4/5 wylosowanych liczb. Ich nagroda wyniosła 1300 zł. Wyniki Lotto 14.11 - Super Szansa: Godzina 14:00: 7, 6, 6, 3, 6, 4, 9 Godzina 21:40: 5, 4, 1, 4, 5, 6, 9 W czwartkowych losowaniach Super Szansy najwyższe wygrane wynosiły tysiąc złotych. Ich zdobywcy wskazali właściwą wartość oraz kolejność czterech ostatnich liczb. Najnowsze wyniki Lotto poznamy już w sobotę. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić w TVP INFO oraz za pośrednictwem strony internetowej Lotto i aplikacji mobilnej.