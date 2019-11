WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze lotto Klaudia Zawistowska 55 min. temu Wyniki Lotto 13.11. Wielkie wygrane czy ogromne rozczarowanie? Wyniki Lotto z 13.11.2019. W których środowych losowaniach padły najwyższe wygrane? Które z losowań Lotto przyniosło najwięcej emocji? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki Lotto poznajemy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. (WP.PL/Andrzej Hulimka) Wyniki Lotto 13.11 – Multi Multi: Godzina 14:00: 5, 7, 8, 10, 15, 17, 25, 26, 31, 34, 38, 41, 42, 43, 51, 52, 62, 63, 76, 78 Plus 38 Godzina 21:40: 1, 2, 5, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 29, 31, 36, 41, 55, 59, 64, 68, 75, 77 Plus 68 Najwyższa wygrana obu środowych losowań Multi Multi wyniosła 10 tys. zł. Trzej szczęśliwi zwycięzcy (dwaj w wieczornym losowaniu i jeden w popołudniowym) wskazali prawidłowo 9/10 liczb. Wyniki Lotto 13.11 – Ekstra Pensja: 2, 12, 15, 17, 27 + 1 25 tys. złotych. O tyle wzbogacił się jeden z graczy, który w środę wytypował 5 wylosowanych liczb. Do pełni szczęścia i zgarnięcia nagrody w wysokości 5 tys. zł przez najbliższe 20 lat zabrakło jedynie podania właściwej liczby dodatkowej z puli 1-4. Wyniki Lotto 13.11 – Ekstra Premia: 7, 8, 11, 20, 25 Plus 3 O lekkim niedosycie może mówić jeden z graczy Ekstra Pensji. W środowym losowaniu udało mu się wskazać pięć wylosowanych liczb, a jego nagroda wyniosła 2,5 tys. zł. Gdyby wybrał właściwą liczbę dodatkową, wówczas jego nagroda wyniosłaby 100 tys. zł. Wyniki Lotto 13.11 – Kaskada: Godzina 14:00: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 22 Godzina 21:40: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 24 Po raz kolejny szczęście nie dopisało graczom Kaskady. 100 tys. zł, które można wygrać wytypowując 12/24 liczb, pozostaje niezdobyte od końca września. W środowych losowaniach najwyższe wygrane wynosiły tysiąc złotych. Wyniki Lotto 13.11 – Mini Lotto: 2, 5, 22, 30, 32 Tym razem szczęście nie dopisało żadnemu z uczestników losowania Mini Lotto. Nikomu nie udało się wskazać 5 wylosowanych liczb. 204 uczestników prawidłowo wytypowało 4/5 liczb, a ich wygrana wyniesie 1243 zł. Maksymalna pula nagród w Mini Lotto sięga 340 tys. zł. Wyniki Lotto 13.11 – Super Szansa: Godzina 14:00: 1, 4, 9, 3, 3, 1, 5 Godzina 21:40: 6, 4, 4, 7, 6, 1, 1 W środę szczęście nie sprzyjało również graczom Super Szansy. Najwyższa wygrana w obu losowaniach wyniosła tysiąc złotych. Najnowsze wyniki Lotto poznamy już w czwartek. Pula nagród w tym losowaniu wyniesie 10 mln zł. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić w TVP INFO oraz za pośrednictwem strony internetowej Lotto i aplikacji mobilnej. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące