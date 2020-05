Wyniki Lotto 05.05.2020. We wtorek padła "szóstka" w losowaniu Lotto. Wygrana przyprawi o zawrót głowy

Wyniki Lotto 05.05: 21, 28, 29, 39, 45, 49

To właśnie te liczby okazały się szczęśliwe dla jednego z uczestników niedzielnego losowania Lotto. Dzięki właściwemu wskazaniu wszystkich wylosowanych liczb gracz wzbogacił się o blisko 6 700 000 zł.

Wyniki Lotto Plus 05.05: 17, 26, 30, 42, 48, 49

Najwyższa wygrana padła również w losowaniu Lotto Plus. Dzięki wskazaniu wszystkich wylosowanych liczb jedna osoba wzbogaciła się o milion złotych.

Wyniki Lotto 05.05 – Multi Multi:

Godzina 14:00 : 6, 7, 10, 12, 16, 19, 25, 30, 36, 40, 42, 44, 45, 50, 55, 59, 61, 72, 79, 80 Plus 40

Godzina 21:40 : 2, 8, 6, 12, 14, 24, 25, 28, 35, 37, 39, 40, 47, 50, 51, 52, 54, 59, 71, 76 Plus 2

Wyniki Lotto 05.05 – Ekstra Pensja: 12, 15, 16, 28, 29 + 2

Na wysokie wygrane w Ekstra Pensji trzeba będzie zaczekać minimum do środowego wieczoru. We wtorek najwyższa nagroda w tym losowaniu wyniosła tysiąc złotych.

Wyniki Lotto 05.05 – Ekstra Premia: 6, 20, 23, 28, 31 + 2

Wyniki Lotto 05.05 – Kaskada:

Wyniki Lotto 05.05 – Mini Lotto: 7, 11, 20, 24, 39

Wyniki Lotto 05.05 – Super Szansa:

Na wysoką wygraną w zakładzie Super Szansa trzeba będzie poczekać co najmniej do godziny 14 w środę. We wtorek nikt nie wskazał właściwej wartości oraz kolejności wylosowanych liczb, a najwyższe wygrane wyniosły tysiąc złotych.