Wyłudziła ponad 7,5 mln złotych z NFZ. Usłyszała wyrok

W ubiegłym roku, w odrębnym postępowaniu, sąd skazał wspólników Marii C. – Pawła C. i Agnieszkę C. Zostali oni uznani za winnych prania pieniędzy wyłudzonych z NFZ. Sąd Okręgowy w Kielcach wymierzył im kary roku i 10 miesięcy więzienia oraz grzywny po 40 tys. zł. Sąd nakazał im również zwrócić solidarnie z Marią C. ponad 7,5 mln zł wyłudzonych z NFZ.