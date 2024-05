Zdewastowana Biedronka, wojsko na ulicach. "Krajobraz, jak po katastrofie"

Wojska Ochrony Terytorialnej pomagają usuwać skutki nawałnicy, która przeszła przez Gniezno w poniedziałek. - W tej chwili żołnierze WOT wkroczyli do miasta, by oczyszczać je z zalegających liści i szlamu - przekazała Monika Fifer, rzeczniczka ratusza. IMGW wydał na wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz północno-wschodnich częściach kraju. Alerty obowiązują do godziny 21.