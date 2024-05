Będzie sztab kryzysowy. Gniezno po nawałnicy, nowe doniesienia

We wtorek ponownie ma zebrać się sztab kryzysowy. Powałowski podkreślił, że nie doszło do bardzo poważnych uszkodzeń w infrastrukturze miasta, ale do bardzo wielu drobnych uszkodzeń dróg i zalań, zwłaszcza prywatnych posesji. - Dopóki mieszkańcy nie zgłoszą swoich problemów, to trudno oszacować straty. Zwołano sztab kryzysowy. Tych zdarzeń jest bardzo dużo, całość składa się na ogromny problem - przyznał prezydent.