Wyjątkowe wierszyki na Dzień Kobiet 2020. Nimi zaskoczysz 8 marca

Kartki z życzeniami cały czas są popularne z okazji Dnia Kobiet. Można też zaskoczyć panie SMS-em lub w portalach społecznościowych. Zobacz nasze propozycje wyjątkowych wierszyków.

Dzień Kobiet wprawdzie ma socjalistyczne korzenie, ale święto utrzymało się do dzisiaj i jest obchodzone co roku w wielu krajach świata. Nie inaczej jest w Polsce. 8 marca panowie stają na głowie, by sprawić choć odrobinę przyjemności paniom.

Wierszyki i życzenia na Dzień Kobiet 2020

Kobieta- to piękny kwiat, to niedocenione zioło, które zajmuje cały świat, o którym się mówi wokoło.

Kobieta najpiękniejszą jest,

gdy kocha,

to Anioł Niebieski, co zjawia się z rana, by do

późnej nocy zostać z wybranym.

To szczególne uczucie,

czuć, że jest się przez taką

Kobietę kochanym!