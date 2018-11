Wygląda jak dzwonek, ale nim nie jest. To różaniec rowerowy

Ten modlitewny gadżet wygląda jak dzwonek rowerowy. W rzeczywistości jest różańcem, który ma umożliwić jednoczesną modlitwę i jazdę na rowerze. "Dla rowerzystów, aby modlili się na różańcu i dla modlących się na różańcu, aby zaczęli jeździć na rowerze!" - mówi jego twórca.

"Różaniec rowerowy to wynalazek nie tylko dla modlących się rowerzystów" - przekonują pomysłodawcy. (rozaniecrowerowy.pl)

Pomysłodawcą różańca jest Franciszek Rakowski. Plan stworzenia gadżetu pojawił się w jego głowie po tym, gdy jadąc na rowerze i modląc się prawie doprowadził do wypadku.

"Wyciągnąłem z kieszeni różaniec i, chwyciwszy go prawą ręką, powoli zacząłem odmawiać kolejne "Zdrowaś Mario". Różaniec wszakże jest długim sznurem i zaplątał się w dźwignię prawego hamulca. Gdy dojechałem do kolejnej przecznicy, rowerowe światło zielone zamieniło się na czerwone" - opowiada pan Franciszek.

Rower nie chciał zahamować. Na szczęście udało się go zatrzymać i nikomu nic się nie stało.

Podobny do dzwonka

"Gdy potem jechałem dalej do domu, powolutku zaświtał mi w głowie pomysł. A gdyby tak używać różańca rowerowego podobnego do dzwonka, takiego, który nie blokowałby hamulca i dawał znacznie większe bezpieczeństwo i wygodę?" - zastanawiał się mężczyzna. Miał już wstępny pomysł i postanowił go zrealizować - dla siebie i swoich znajomych.

Od pomysłu do realizacji minęły cztery lata. Nad wyglądem różańca pracował z Jankiem Buczkiem, absolwentem wzornictwa przemysłowego na ASP. Opracowali kilka prototypów, aż w końcu znaleźli właściwy i zaczęli produkcję.

Pierwsze zaczął sprzedawać w ubiegłym tygodniu.

"Rowerkiem do nieba"

"Różaniec rowerowy to wynalazek nie tylko dla modlących się rowerzystów. Chciałbym, aby był zachętą dla tych, którzy modlą się na różańcu, a nie są cyklistami - aby zaczęli jeździć na rowerze, oraz dla tych, którzy wprawdzie jeżdżą na rowerze, a nie modlą się na różańcu, aby zaczęli się modlić. Jednym słowem, mam nadzieję, że będzie pomocny wielu, którzy szukają sposobności i czasu do modlitwy" - dodaje twórca pomysłu.

"Rowerkiem do nieba - tak żartobliwie nazywał modlitwę różańcową znany duszpasterz, o. Tomasz Aleksiewicz OP, który zapożyczył to określenie od prostej góralki z tatrzańskiej hali. Możemy temu określeniu nadać nowe znaczenie, łącząc jazdę na rowerze z modlitwą, która jest bardzo prosta i zarazem niezwykła. (…) Ta prosta modlitwa jest monotonna jak jazda na rowerze po równej drodze. Kiedy jednak zagłębimy się w niej i rozsmakujemy, odkryjemy, że kiedy ją odmawiamy, Maryja wiezie nas do nieba" - podsumowuje Rakowski.

Nie tylko na rower

Różańce sprzedawane są w różnych wersjach kolorystycznych. Koszt takiego gadżetu to 34 zł. Montuje się go na kierownicy.

Według informacji na stronie sklepu, różaniec rowerowy z powodzeniem jest także wykorzystywany w innych sytuacjach - nie tylko podczas jazdy na rowerze. Nadaje się na montaż do wózka dziecięcego, a nawet znany jest nam przypadek montażu do kosiarki do trawy.

Przeczytaliśmy również, że jedna z kobiet używała różańca w aucie - zamontowała go na skrzyni biegów.

