Wydawca "Gazety Polskiej" pozywa Agorę. Twierdzi, że rozpowszechnia nieprawdę o kondycji spółki

Agora spotka się z wydawcą "Gazety Polskiej" w sądzie. Zarząd spółki w komunikacie podpisanym przez Tomasza Sakiewicza wyjaśnił, że właściciel "Gazety Wyborczej" wielokrotnie pisał nieprawdę nt. kondycji finansowej Niezależnego Wydawnictwa Polskiego.

- W artykule napisano, że "Gazeta Polska” ma jakieś problemy. Tymczasem "GP” przynosi zyski. Powinienem za to podać autora do sądu - powiedział we wtorek w rozmowie z Polskim Radiem 24 redaktor naczelny tygodnika "Gazeta Polska" Tomasz Sakiewicz.