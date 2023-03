Wyczerpujący się potencjał Rosji. To zajmuje im coraz dłużej

"Obecny etap wojny pozycyjnej może trwać do połowy wiosny, kiedy rozpocznie się ofensywa. Nie może tego zrobić Rosja, a zatem zrobi to Ukraina. Jeżeli (nawet) nie w połowie wiosny, to pod jej koniec lub na początku lata. Skończy się zima, ukraińska armia dostanie czołgi i zobaczymy intensywne walki" - prognozuje niezależny rosyjski ekspert Jan Matwiejew.