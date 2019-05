Wyciekło kontrowersyjne pismo ws. ataku w Busku-Zdroju. NZZZ RI Solidarność odcina się od autora

- Odcinamy się - podkreślił w rozmowie z WP przedstawiciel NZZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Tak zareagował na pismo, które pojawiło się w sieci. Wynika z niego, że przewodniczący Związku broni radnego, który zaatakował policjanta w Busku-Zdroju.

W rozmowie z WP przedstawiciele Związku odcinają się od Szafrańca. - Wszystko wskazuje na to, że to on je napisał - jego podpis, pieczęć, którą sam wyrobił. Tylko że, on nie jest członkiem, a tym bardziej przewodniczącym Związku od co najmniej 1,5 roku - podkreśliła Teresa Hałas, przewodnicząca NZZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i posłanka PiS.