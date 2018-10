Wybuch przed siedzibą FSB w Archangielsku

Co najmniej 1 osoba zginęła w eksplozji przed budynkiem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Archangielsku. Siedziba służb mieści się w centrum miasta.

Zmarły to mężczyzna, który znajdował się w momencie wybuchu przy wejściu do siedziby FSB. Ranny był reanimowany, ale bezskutecznie. Z pierwszych ustaleń wynika, że nie był to pracownik agencji.