Wybuch kamienicy w Bytomiu. Zakończono sekcję zwłok matki i jej dzieci

Prokuratura nie ujawni wyników sekcji zwłok matki i jej dwóch córek, które zginęły w wybuchu kamienicy w Bytomiu. Śledczy zdecydowali, że byłoby to niekorzystne ze względu na dobro śledztwa.

Bytom. Wybuch kamienicy. "Ciężko to opisać"

Do wybuchu doszło w sobotę. - Ciężko to opisać, co zobaczyliśmy. Jakby ktoś granat rzucił, albo bomba wybuchła. Nasz budynek uniósł się do góry. Wybiegliśmy na ulicę wystraszeni, bo nasze dzieci biegały niedaleko. Okazało się, że pali się mieszkanie obok. Słyszałem jak ktoś woła: ratunku, ratunku, pomocy - powiedział w rozmowie z reporterem WP Sylwestrem Ruszkiewiczem pan Robert, mieszkaniec sąsiedniego budynku.