Wybuch gazu w Janówku: rodzinna tragedia. 9-latek stracił ojca i pradziadka

Nowe fakty w sprawie wybuchu gazu w Janówku w woj. łódzkim. Prokuratura rejonowa Łódź Widzew zajmie się wyjaśnianiem okoliczności tej tragedii, w której zginęło dwóch mężczyzn i ranny został 9-letni chłopiec.

28-latek i jego 72-letni dziadek mieli się tego dnia pokłócić. Z dotychczasowych informacji wynika, że to 28-latek odkręcił gaz i doprowadził do wybuchu. Zanim doszło do eksplozji policja dostała wezwanie do agresywnego młodego człowieka, który szedł z butlą gazową i nożami.