Wybuch fajerwerków na festiwalu. 39 osób rannych

Organizowany co roku w wigilię Bożego Narodzenia festiwal Parrandas w mieście Remedios na Kubie tym razem zakończył się tragicznie. Doszło do niekontrolowanego wybuchu fajerwerków, w wyniku którego rannych zostało 39 osób.



Jak podają media, wśród rannych jest co najmniej sześcioro dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Dwudziestu uczestników festiwalu odniosło poważne obrażenia. Są to głównie mieszkańcy pobliskich miejscowości.