Wybory w USA. Joe Biden spełnił warunki do nominacji Demokratów. Będzie rywalem Donalda Trumpa?

Wybory w USA. Joe Biden spełnił formalne warunki

Już od kwietnia Joe Biden był faworytem do otrzymania nominacji do wyborów prezydenckich. Wtedy z wyścigu do fotela prezydenckiego wycofał się główny jego rywal, senator Bernie Sander. Mimo to Biden musiał spełnić formalne warunki, by uzyskać nominację. Zrobił to w piątek, gdy przekroczył wymagany próg 1991 delegatów popierających go.