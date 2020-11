Wybory w USA. Joe Biden dostanie dodatkową ochronę

Agenci Secret Service zostali wysłani do Wilmington w Delaware - miejsca, w którym przebywa obecnie kandydat na prezydenta z ramienia demokratów. Dodatkowa ochrona będzie towarzyszyć Bidenowi od piątku. Na ten dzień kandydat na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiedział ważne wystąpienie.

Mimo skierowania dodatkowych sił ochrona Bidena wciąż nie jest jednak tak liczna jak ta, która towarzyszy obecnie urzędującemu prezydentowi. Jak podaje PAP "zwykle agencja podejmowała decyzję o tym po uznaniu porażki przez przegranego wyborów. Według gazety, jeśli Biden okaże się wyraźnym zwycięzcą, a mimo to prezydent Trump nie uzna porażki, protokół służby wskazuje, by poczekać z uznaniem Bidena za prezydenta-elekta dopiero do oddania głosów przez kolegium elektorskie w grudniu".